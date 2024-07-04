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ФСБ призвала ввести ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников

Ведомости

ФСБ России потребовала от российских операторов ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо клиентам гендиректора оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игоря Бобова.

В частности, ведомство призывает запретить использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и с принадлежащих российским провайдерам хостинга. С помощью VoIP-телефонии можно передавать телефонный сигнал через интернет, а также преобразовывать входящий цифровой поток из интернета в аналоговый телефонный сигнал.

Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк заявил, что знает о письме ФСБ, но, по его словам, такое требование получили не все операторы. Источник РБК на IT-рынке сообщил, что письма направлены только крупным операторам.

Метлюк пояснил, что клиенты операторов все чаще стали использовать виртуальные номера и арендуют виртуальные АТС (онлайн-сервисы для организации звонков между компанией и клиентами). Отмечается, что арендовать их за границей дешевле. При этом, добавил эксперт, трафик через АТС «уходит непонятно куда», этим пользуются мошенники.

Глава хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов также выразил мнение, что инициатива ФСБ направлена на борьбу с мошенниками. «ФСБ решила резко сократить количество неконтролируемых участников в цепочке фрода», – отметил он.

Метлюк добавил, что негативных последствий от запрета для добропорядочных клиентов не будет. Они смогут использовать услугу виртуальной АТС в России. По словам члена оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антона Салова, ограничение может затронуть пользователей Zoom и других сервисов видеоконференцсвязи: из-за запрета может перестать работать функция приглашения пользователя по звонку на номер телефона. Также позвонить на телефонную сеть общего пользования из-за рубежа станет невозможно в командировке или на отдыхе за границей.

19 июня генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию. При этом предлагается оставить возможность выбора для абонента принимать такие звонки или нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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