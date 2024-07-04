ФСБ призвала ввести ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников

Метлюк добавил, что негативных последствий от запрета для добропорядочных клиентов не будет. Они смогут использовать услугу виртуальной АТС в России. По словам члена оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антона Салова, ограничение может затронуть пользователей Zoom и других сервисов видеоконференцсвязи: из-за запрета может перестать работать функция приглашения пользователя по звонку на номер телефона. Также позвонить на телефонную сеть общего пользования из-за рубежа станет невозможно в командировке или на отдыхе за границей.