ФСБ призвала ввести ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников
В частности, ведомство призывает запретить использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и с принадлежащих российским провайдерам хостинга. С помощью VoIP-телефонии можно передавать телефонный сигнал через интернет, а также преобразовывать входящий цифровой поток из интернета в аналоговый телефонный сигнал.
Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк заявил, что знает о письме ФСБ, но, по его словам, такое требование получили не все операторы. Источник РБК на IT-рынке сообщил, что письма направлены только крупным операторам.
Метлюк пояснил, что клиенты операторов все чаще стали использовать виртуальные номера и арендуют виртуальные АТС (онлайн-сервисы для организации звонков между компанией и клиентами). Отмечается, что арендовать их за границей дешевле. При этом, добавил эксперт, трафик через АТС «уходит непонятно куда», этим пользуются мошенники.
Глава хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов также выразил мнение, что инициатива ФСБ направлена на борьбу с мошенниками. «ФСБ решила резко сократить количество неконтролируемых участников в цепочке фрода», – отметил он.
Метлюк добавил, что негативных последствий от запрета для добропорядочных клиентов не будет. Они смогут использовать услугу виртуальной АТС в России. По словам члена оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антона Салова, ограничение может затронуть пользователей Zoom и других сервисов видеоконференцсвязи: из-за запрета может перестать работать функция приглашения пользователя по звонку на номер телефона. Также позвонить на телефонную сеть общего пользования из-за рубежа станет невозможно в командировке или на отдыхе за границей.
19 июня генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию. При этом предлагается оставить возможность выбора для абонента принимать такие звонки или нет.