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Роскомнадзор предложил блокировать спам-звонки из-за границы по умолчанию

Ведомости

Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами мобильной связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Собеседник агентства в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что одним из способов может быть блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию. Возможность выбора у абонента сохранится, в настройках личного кабинета он сможет настроить, принимать или не принимать такие звонки. Сделать это получится для всех заграничных звонков или для абонентов из списка контактов.

Эксперты в области мобильной связи и защиты информации согласны с необходимостью повышения ответственности операторов за непринятие мер в этой сфере, уточнил источник агентства.

2 мая директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур сообщил, что система Роскомнадзора ежедневно блокирует около 2 млн звонков мошенников. По его словам, более 1000 российских операторов связи подключились к системе по блокировке вызовов с подменных номеров.

25 апреля глава Минцифрым РФ Максут Шадаев рассказал, что ведомство готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки и рекламу кредитов. За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 20 000 до 100 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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