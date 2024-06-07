Роскомнадзор предложил блокировать спам-звонки из-за границы по умолчанию
Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами мобильной связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
Собеседник агентства в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что одним из способов может быть блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию. Возможность выбора у абонента сохранится, в настройках личного кабинета он сможет настроить, принимать или не принимать такие звонки. Сделать это получится для всех заграничных звонков или для абонентов из списка контактов.
Эксперты в области мобильной связи и защиты информации согласны с необходимостью повышения ответственности операторов за непринятие мер в этой сфере, уточнил источник агентства.
2 мая директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур сообщил, что система Роскомнадзора ежедневно блокирует около 2 млн звонков мошенников. По его словам, более 1000 российских операторов связи подключились к системе по блокировке вызовов с подменных номеров.
25 апреля глава Минцифрым РФ Максут Шадаев рассказал, что ведомство готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны.
6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки и рекламу кредитов. За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 20 000 до 100 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб.