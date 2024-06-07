Роскомнадзор предложил блокировать спам-звонки из-за границы по умолчанию

Собеседник агентства в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что одним из способов может быть блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию. Возможность выбора у абонента сохранится, в настройках личного кабинета он сможет настроить, принимать или не принимать такие звонки. Сделать это получится для всех заграничных звонков или для абонентов из списка контактов.