Краснов: около 700 операторов связи ввели блокировку звонков от мошенников

Генпрокурор указал на рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. В России разработано специальное программное обеспечение (ПО), которое используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел. По его словам, это позволяет раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей.