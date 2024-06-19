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Краснов: около 700 операторов связи ввели блокировку звонков от мошенников

Ведомости

Более половины российских операторов связи ввели блокировку звонков от мошенников, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на 6-й встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС «Современные цифровые решения на страже закона: опыт прокурорских служб стран БРИКС» в Санкт-Петербурге.

«Прокуроры добились установки и использования большинством операторов связи (700 из 1300) антифрод-систем для пресечения попыток использования личных данных в корыстных целях и блокирования звонков от мошенников. Данная работа продолжается», – сказал Краснов.

Генпрокурор указал на рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. В России разработано специальное программное обеспечение (ПО), которое используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел. По его словам, это позволяет раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей.

В начале мая директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур заявил, что к системе по блокировке вызовов с подменных номеров подключились более 1000 российских операторов связи. 

7 июня ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что ведомство обсуждает с крупными операторами мобильной связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами. Сообщалось, что одним из способов может быть блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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