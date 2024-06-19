Краснов: около 700 операторов связи ввели блокировку звонков от мошенников
Более половины российских операторов связи ввели блокировку звонков от мошенников, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на 6-й встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС «Современные цифровые решения на страже закона: опыт прокурорских служб стран БРИКС» в Санкт-Петербурге.
«Прокуроры добились установки и использования большинством операторов связи (700 из 1300) антифрод-систем для пресечения попыток использования личных данных в корыстных целях и блокирования звонков от мошенников. Данная работа продолжается», – сказал Краснов.
Генпрокурор указал на рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. В России разработано специальное программное обеспечение (ПО), которое используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел. По его словам, это позволяет раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей.
В начале мая директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур заявил, что к системе по блокировке вызовов с подменных номеров подключились более 1000 российских операторов связи.
7 июня ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что ведомство обсуждает с крупными операторами мобильной связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами. Сообщалось, что одним из способов может быть блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию.