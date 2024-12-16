Минцифры и силовые ведомства готовят законопроект о регулировании сим-боксов

Минцифры и силовые ведомства готовят законопроект о регулировании сим-боксовЭтими технологиями активно пользуются телефонные мошенники
Минцифры совместно с ФСБ и МВД готовит пакет законопроектов, которые ограничат возможность использования сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС). Эти решения используются для создания колл-центров или, например, позволяют распределять звонки по добавочным номерам офисных сотрудников. Сейчас использование этих решений практически не регулируется и активно используется мошенниками. О разработке законопроекта, который будет регулировать использование таких технологий, «Ведомостям» рассказали источник в одном из федеральных операторов, собеседник в профильной ассоциации и источник в крупной ИБ-компании.
О подготовке этого законопроекта упомянула и следователь отдела организации расследования дистанционных хищений Следственного департамента МВД России подполковник юстиции Анастасия Понкратова на форуме «Антифрод» 5 декабря. «Законопроект запущен и находится на рассмотрении. МВД в этом активно участвует, мы внесли свои замечания в этот пакет. Не так давно было соответствующее совещание, ряд наших инициатив были поддержаны, и мы в активной работе», – уточнила она. Подробностей она не раскрыла. «Ведомости» направили запрос в МВД и ФСБ. Представитель Минцифры не смог прокомментировать разрабатываемые меры.