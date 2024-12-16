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Минцифры и силовые ведомства готовят законопроект о регулировании сим-боксов

Этими технологиями активно пользуются телефонные мошенники
Мария Арялина
Екатерина Кинякина
ФСБ / ТАСС
ФСБ / ТАСС

Минцифры совместно с ФСБ и МВД готовит пакет законопроектов, которые ограничат возможность использования сим-боксов и виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС). Эти решения используются для создания колл-центров или, например, позволяют распределять звонки по добавочным номерам офисных сотрудников. Сейчас использование этих решений практически не регулируется и активно используется мошенниками. О разработке законопроекта, который будет регулировать использование таких технологий, «Ведомостям» рассказали источник в одном из федеральных операторов, собеседник в профильной ассоциации и источник в крупной ИБ-компании.

О подготовке этого законопроекта упомянула и следователь отдела организации расследования дистанционных хищений Следственного департамента МВД России подполковник юстиции Анастасия Понкратова на форуме «Антифрод» 5 декабря. «Законопроект запущен и находится на рассмотрении. МВД в этом активно участвует, мы внесли свои замечания в этот пакет. Не так давно было соответствующее совещание, ряд наших инициатив были поддержаны, и мы в активной работе», – уточнила она. Подробностей она не раскрыла. «Ведомости» направили запрос в МВД и ФСБ. Представитель Минцифры не смог прокомментировать разрабатываемые меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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