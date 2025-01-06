В работе российских банков и операторов связи произошел массовый сбой
В работе банков, операторов связи и интернет-сервисов в России произошел массовый сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой. рф».
ТАСС со ссылкой на представителя Роскомнадзора сообщил, что причиной сбоя в работе интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 мск она устранена, работа сервисов восстанавливается.
В конце ноября в работе российских сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка!», «Магнит маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и ряда других российских компаний произошел сбой. Проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud, сообщил «Ведомостям» источник в одном из сервисов доставки и подтвердил представитель Flowwow. После публикации материала в Yandex Cloud заявили, что связность облачных ресурсов полностью восстановлена.
11 декабря российские пользователи жаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).