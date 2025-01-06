В работе российских банков и операторов связи произошел массовый сбой

ТАСС со ссылкой на представителя Роскомнадзора сообщил, что причиной сбоя в работе интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 мск она устранена, работа сервисов восстанавливается.