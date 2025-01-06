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В работе российских банков и операторов связи произошел массовый сбой

Ведомости

В работе банков, операторов связи и интернет-сервисов в России произошел массовый сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой. рф».

Больше всего жалоб приходится на работу МТС. Согласно данным «Сбой. рф», к 14:30 мск их число превысило 32 000. Половина (50%) из этих жалоб приходится на Москву. Временные проблемы были зафиксированы в работе Kion, Google, «МТС банка», «Яндекса», Freedom, RUTUBE, TikTok и ВК.

ТАСС со ссылкой на представителя Роскомнадзора сообщил, что причиной сбоя в работе интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 мск она устранена, работа сервисов восстанавливается.

В конце ноября в работе российских сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка!», «Магнит маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и ряда других российских компаний произошел сбой. Проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud, сообщил «Ведомостям» источник в одном из сервисов доставки и подтвердил представитель Flowwow. После публикации материала в Yandex Cloud заявили, что связность облачных ресурсов полностью восстановлена.

11 декабря российские пользователи жаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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