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В работе интернета в России произошел массовый сбой

Проблемы с доступом возникли у банковских приложений, сайтов и поисковиков
Ведомости

В российском сегменте интернета произошел массовый сбой, убедился корреспондент «Ведомостей».

По состоянию на 17:15 мск проблемы с доступом наблюдаются у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов. Не открывается и портал «Госуслуги». Сбой также затронул сайт мониторинга «Сбой.рф».

Работать продолжают мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также сайт «Дзена».

Прошлый массовый сбой в российском сегменте интернета произошел 6 января этого года. Неполадки в работе наблюдались у сервисов банков, операторов связи и др. Временные проблемы были зафиксированы в работе Kion, Google, «МТС банка», «Яндекса», Rutube, TikTok и ВК. В Роскомнадзоре поясняли, что причиной сбоя в работе интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи.

Массовый сбой также наблюдался в конце ноября 2024 г. Тогда проблемы возникали с доступом к сервисам и сайтам Flowwow, «Вкусно – и точка!», «Магнит маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и ряда других российских компаний. Источник в одном из сервисов доставки и представитель Flowwow говорили «Ведомостям», что проблема была связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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