В работе интернета в России произошел массовый сбой

Прошлый массовый сбой в российском сегменте интернета произошел 6 января этого года. Неполадки в работе наблюдались у сервисов банков, операторов связи и др. Временные проблемы были зафиксированы в работе Kion, Google, «МТС банка», «Яндекса», Rutube, TikTok и ВК. В Роскомнадзоре поясняли, что причиной сбоя в работе интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи.