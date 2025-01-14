В работе интернета в России произошел массовый сбой

В работе интернета в России произошел массовый сбойПроблемы с доступом возникли у банковских приложений, сайтов и поисковиков
В российском сегменте интернета произошел массовый сбой, убедился корреспондент «Ведомостей».
По состоянию на 17:15 мск проблемы с доступом наблюдаются у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс», сайтов информационных агентств, приложений мобильных операторов. Не открывается и портал «Госуслуги». Сбой также затронул сайт мониторинга «Сбой.рф».
Работать продолжают мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta,
Прошлый массовый сбой в российском сегменте интернета произошел 6 января этого года. Неполадки в работе наблюдались у сервисов банков, операторов связи и др. Временные проблемы были зафиксированы в работе Kion, Google, «МТС банка», «Яндекса», Rutube, TikTok и ВК. В Роскомнадзоре поясняли, что причиной сбоя в работе интернет-сервисов в России стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи.
Массовый сбой также наблюдался в конце ноября 2024 г. Тогда проблемы возникали с доступом к сервисам и сайтам Flowwow, «Вкусно – и точка!», «Магнит маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и ряда других российских компаний. Источник в одном из сервисов доставки и представитель Flowwow говорили «Ведомостям», что проблема была связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud.