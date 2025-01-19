Канадцы сообщили о проблемах с доступом в TikTok

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.