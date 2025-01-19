Канадцы сообщили о проблемах с доступом в TikTok
Канадские пользователи пожаловались на прекращение работы сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok, пишет издание The Mirror со ссылкой на публикации в X.
19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. Пользователи при входе в приложение получали уведомление о том, что они «пока не могут» им воспользоваться.
«Однако запрет, который, как предполагалось, коснулся только американцев, похоже, затронул и их северных соседей», – говорится в материале The Mirror. Канадские пользователи пишут в других социальных сетях о том, что их приложения выдают им такое же предупреждающее сообщение.
Эксперт по технологиям Энди Барьер в комментарии CBC News рекомендовал канадским создателям контента в TikTok начинать переводить свою аудиторию на другие платформы. Он напомнил, что власти Канады могут последовать примеру США, поскольку установка TikTok уже была запрещена на всех правительственных устройствах.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. Судьи единогласно отказались отменить запрет на соцсеть, которой пользуется около половины всех американцев.