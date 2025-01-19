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Канадцы сообщили о проблемах с доступом в TikTok

Ведомости

Канадские пользователи пожаловались на прекращение работы сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok, пишет издание The Mirror со ссылкой на публикации в X. 

19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. Пользователи при входе в приложение получали уведомление о том, что они «пока не могут» им воспользоваться. 

«Однако запрет, который, как предполагалось, коснулся только американцев, похоже, затронул и их северных соседей», – говорится в материале The Mirror. Канадские пользователи пишут в других социальных сетях о том, что их приложения выдают им такое же предупреждающее сообщение.

Эксперт по технологиям Энди Барьер в комментарии CBC News рекомендовал канадским создателям контента в TikTok начинать переводить свою аудиторию на другие платформы. Он напомнил, что власти Канады могут последовать примеру США, поскольку установка TikTok уже была запрещена на всех правительственных устройствах.

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. Судьи единогласно отказались отменить запрет на соцсеть, которой пользуется около половины всех американцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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