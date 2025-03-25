Госдума приняла закон об обязательном переходе субъектов КИИ на отечественное ПО
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об обязательном переходе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО). Это следует из думской электронной базы.
Автором инициативы выступило правительство России. Согласно пояснительной записке, целью проекта является обеспечение технологической независимости субъектов КИИ посредством перехода на преимущественное использование российских программ.
Как сообщили «Ведомостям» в кабмине, Минцифры совместно с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) утвердили перечень типовых отраслевых объектов КИИ в сфере связи.
«Он позволяет организациям, осуществляющим деятельность в сфере связи, решать проблему с корректным и полным выявлением критических процессов, а также упрощает процесс категорирования объектов КИИ», – говорится в сообщении.
В соответствии с принятым законом полномочие по утверждению типовых объектов закрепляется за аппаратом правительства РФ.
В 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который наложил запрет на использование с 1 января 2025 г. на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) программного обеспечения и «железа» из недружественных стран. В январе 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные «Серчинформа» писали, что 69% российских компаний в 2023 г. использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты, а 40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования.