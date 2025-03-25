Госдума приняла закон об обязательном переходе субъектов КИИ на отечественное ПО

В 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который наложил запрет на использование с 1 января 2025 г. на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) программного обеспечения и «железа» из недружественных стран. В январе 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные «Серчинформа» писали, что 69% российских компаний в 2023 г. использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты, а 40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования.