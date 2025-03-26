Bloomberg: выручка OpenAI в 2025 году может превысить $12 млрд

Отмечается, что рост обусловлен высоким спросом на платные ИИ-продукты компании, включая подписки на ChatGPT для частных и корпоративных пользователей. По состоянию на сентябрь 2024 г. у OpenAI было более 1 млн платных клиентов бизнес-версии ChatGPT.