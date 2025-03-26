Bloomberg: выручка OpenAI в 2025 году может превысить $12 млрд
Компания OpenAI ожидает, что по итогам 2025 г. ее выручка составит $12,7 млрд, сообщил источник Bloobmerg, знакомый со внутренними прогнозами. Это более чем втрое превышает показатель 2024 г., когда оборот компании составил $3,7 млрд.
Отмечается, что рост обусловлен высоким спросом на платные ИИ-продукты компании, включая подписки на ChatGPT для частных и корпоративных пользователей. По состоянию на сентябрь 2024 г. у OpenAI было более 1 млн платных клиентов бизнес-версии ChatGPT.
Среди новых предложений – тариф ChatGPT Pro за $200 в месяц с доступом к самым передовым моделям. Компания также рассматривает премиальные продукты стоимостью в тысячи долларов в месяц.
Несмотря на рекордную выручку, OpenAI сталкивается с высокими затратами на инфраструктуру: чипы, дата-центры и оплату труда инженеров. По словам источника, положительного денежного потока компания не ожидает до 2029 г., когда прогнозная выручка может превысить $125 млрд.