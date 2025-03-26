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Bloomberg: выручка OpenAI в 2025 году может превысить $12 млрд

Ведомости

Компания OpenAI ожидает, что по итогам 2025 г. ее выручка составит $12,7 млрд, сообщил источник Bloobmerg, знакомый со внутренними прогнозами. Это более чем втрое превышает показатель 2024 г., когда оборот компании составил $3,7 млрд.

Отмечается, что рост обусловлен высоким спросом на платные ИИ-продукты компании, включая подписки на ChatGPT для частных и корпоративных пользователей. По состоянию на сентябрь 2024 г. у OpenAI было более 1 млн платных клиентов бизнес-версии ChatGPT.

Среди новых предложений – тариф ChatGPT Pro за $200 в месяц с доступом к самым передовым моделям. Компания также рассматривает премиальные продукты стоимостью в тысячи долларов в месяц.

Несмотря на рекордную выручку, OpenAI сталкивается с высокими затратами на инфраструктуру: чипы, дата-центры и оплату труда инженеров. По словам источника, положительного денежного потока компания не ожидает до 2029 г., когда прогнозная выручка может превысить $125 млрд.

28 февраля OpenAI выпустила новую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT‑4.5.

15 февраля совет директоров OpenAI отказал предпринимателю Илону Маску в приобретении некоммерческой организации, контролирующей компанию, за $97,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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