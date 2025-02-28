OpenAI представила новую модель ChatGPT-4.5

Ключевым новшеством стала «естественность» и «человечность» новой модели. Ее более широкая база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя и улучшенное восприятие паттернов делают ее релевантнее для улучшение письма, программирования и решения практических задач. Также в компании сообщили, что надеются, что новая модель будет меньше «бредить».