OpenAI представила новую модель ChatGPT-4.5
OpenAI выпустила новую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT‑4.5, сообщила компания-разработчик. Релиз пока доступен в предпросмотре, а сама модель доступна разработчикам и платным пользователям.
Ключевым новшеством стала «естественность» и «человечность» новой модели. Ее более широкая база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя и улучшенное восприятие паттернов делают ее релевантнее для улучшение письма, программирования и решения практических задач. Также в компании сообщили, что надеются, что новая модель будет меньше «бредить».
Также отвечая на вопросы пользователей модель будет «масштабировать парадигму» – представлять различные подходы и мысли ученых при ответе. Компания прикрепила скриншот, где модель рассуждает о появлении первого языка. Структура ответа по своему виду сильно схожа с моделью размышлений китайского конкурента ChatGPT – DeepSeek.
15 февраля совет директоров технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, отказал предпринимателю Илону Маску в приобретении некоммерческой организации, контролирующей компанию, за $97,4 млрд.