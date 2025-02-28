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OpenAI представила новую модель ChatGPT-4.5

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OpenAI выпустила новую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT‑4.5, сообщила компания-разработчик. Релиз пока доступен в предпросмотре, а сама модель доступна разработчикам и платным пользователям.

Ключевым новшеством стала «естественность» и «человечность» новой модели. Ее более широкая база знаний, улучшенная способность следовать намерениям пользователя и улучшенное восприятие паттернов делают ее релевантнее для улучшение письма, программирования и решения практических задач. Также в компании сообщили, что надеются, что новая модель будет меньше «бредить».

Также отвечая на вопросы пользователей модель будет «масштабировать парадигму» – представлять различные подходы и мысли ученых при ответе. Компания прикрепила скриншот, где модель рассуждает о появлении первого языка. Структура ответа по своему виду сильно схожа с моделью размышлений китайского конкурента ChatGPT – DeepSeek.

15 февраля совет директоров технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, отказал предпринимателю Илону Маску в приобретении некоммерческой организации, контролирующей компанию, за $97,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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