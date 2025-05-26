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Путин: Россия захватывает рынки в сфере кибербезопасности

Ведомости

Россия захватывает международные рынки в сфере кибербезопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов. 

«Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности [кибербезопасности]. Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение», – сказал он.

На той же встрече Путин заявил, что использование российского программного обеспечения (ПО), особенно в сфере государственного управления, – это вопрос нацбезопасности страны. Президент заявил о намерении властей увеличивать использование отечественного ПО внутри страны, «причем во всех секторах экономики».

В феврале «Ведомости» со ссылкой на двух топ-менеджеров крупных компаний сектора и собеседника в профильной IT-ассоциации писали, что Минцифры, представители Совета Федерации и участники рынка информационной безопасности (ИБ) обсуждают возможность исключения ИБ-компаний из-под действия закона «О персональных данных». 

Инициатива связана с тем, чтобы исключить возможность уголовной ответственности для сотрудников ИБ-компаний, получивших доступ к персональным данным граждан в результате профессиональной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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