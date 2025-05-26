Путин: Россия захватывает рынки в сфере кибербезопасности
Россия захватывает международные рынки в сфере кибербезопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.
«Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности [кибербезопасности]. Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение», – сказал он.
На той же встрече Путин заявил, что использование российского программного обеспечения (ПО), особенно в сфере государственного управления, – это вопрос нацбезопасности страны. Президент заявил о намерении властей увеличивать использование отечественного ПО внутри страны, «причем во всех секторах экономики».
В феврале «Ведомости» со ссылкой на двух топ-менеджеров крупных компаний сектора и собеседника в профильной IT-ассоциации писали, что Минцифры, представители Совета Федерации и участники рынка информационной безопасности (ИБ) обсуждают возможность исключения ИБ-компаний из-под действия закона «О персональных данных».
Инициатива связана с тем, чтобы исключить возможность уголовной ответственности для сотрудников ИБ-компаний, получивших доступ к персональным данным граждан в результате профессиональной деятельности.