Путин: Россия захватывает рынки в сфере кибербезопасности

«Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности [кибербезопасности]. Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение», – сказал он.