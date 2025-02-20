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Сектору кибербезопасности нужны исключения в Уголовном кодексе

Сейчас специалисты, получившие доступ к персональным данным для их защиты, рискуют получить до 10 лет лишения свободы
Мария Арялина
Екатерина Кинякина
Freepik
Freepik

Минцифры, Совет Федерации и участники рынка информационной безопасности (ИБ) обсуждают возможность исключения ИБ-компаний из-под действия закона «О персональных данных», рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера крупных компаний сектора и собеседник в профильной IT-ассоциации. Об инициативе знает и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Речь идет о том, чтобы исключить возможность уголовной ответственности для сотрудников ИБ-компаний, получивших доступ к персональным данным (ПД) граждан в результате профессиональной деятельности.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную и вводящий уголовную ответственность за утечку ПД. Поправки в ФЗ-152 «О персональных данных» коснулись не только компаний, допустивших утечку, но и тех, кто занимается незаконным хранением, сбором и передачей данных, полученных незаконным путем. Такие действия расцениваются в поправках как противозаконные, и, согласно ст. 272 УК РФ (определяет наказания за нарушение норм ФЗ-152), за это предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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