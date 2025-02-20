Сектору кибербезопасности нужны исключения в Уголовном кодексе

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную и вводящий уголовную ответственность за утечку ПД. Поправки в ФЗ-152 «О персональных данных» коснулись не только компаний, допустивших утечку, но и тех, кто занимается незаконным хранением, сбором и передачей данных, полученных незаконным путем. Такие действия расцениваются в поправках как противозаконные, и, согласно ст. 272 УК РФ (определяет наказания за нарушение норм ФЗ-152), за это предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы.