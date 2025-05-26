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Путин потребовал избавить россиян от привязанности к западным сервисам

Ведомости

Российских пользователей следует избавить от «вредных привычек» в виде западных сервисов, считает президент РФ Владимир Путин. Такую позицию глава государства высказал на встрече с представителями предпринимательских кругов в Кремле.

«Надо избавить пользователей в России от “вредных привычек”, таких как привязанность к западным программам и сервисам», – сказал он.

Президент на встрече также призвал обратить внимание на зарубежные маркетплейсы. По его словам, через них может реализовываться «что угодно», включая контрафактную продукцию.

Путин в 2022 г. подписал указ, который наложил запрет на использование с 1 января 2025 г. на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) программного обеспечения из недружественных стран. «Ведомости» в январе 2024 г. со ссылкой на данные «Серчинформа» писали, что 69% российских компаний в 2023 г. использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты.

В марте стало известно, что Роскомнадзор проведет исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры. Как пояснили в службе, исследования необходимы «для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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