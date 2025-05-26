Путин потребовал избавить россиян от привязанности к западным сервисам

Путин в 2022 г. подписал указ, который наложил запрет на использование с 1 января 2025 г. на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) программного обеспечения из недружественных стран. «Ведомости» в январе 2024 г. со ссылкой на данные «Серчинформа» писали, что 69% российских компаний в 2023 г. использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты.