Путин потребовал избавить россиян от привязанности к западным сервисам
Российских пользователей следует избавить от «вредных привычек» в виде западных сервисов, считает президент РФ Владимир Путин. Такую позицию глава государства высказал на встрече с представителями предпринимательских кругов в Кремле.
«Надо избавить пользователей в России от “вредных привычек”, таких как привязанность к западным программам и сервисам», – сказал он.
Президент на встрече также призвал обратить внимание на зарубежные маркетплейсы. По его словам, через них может реализовываться «что угодно», включая контрафактную продукцию.
Путин в 2022 г. подписал указ, который наложил запрет на использование с 1 января 2025 г. на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) программного обеспечения из недружественных стран. «Ведомости» в январе 2024 г. со ссылкой на данные «Серчинформа» писали, что 69% российских компаний в 2023 г. использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты.
В марте стало известно, что Роскомнадзор проведет исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры. Как пояснили в службе, исследования необходимы «для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».