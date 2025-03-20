Роскомнадзор оценит зависимость сервисов России от зарубежных серверов

В январе 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные «Серчинформа» писали, что 69% российских компаний в 2023 г. использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты, а 40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования.