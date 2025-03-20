Роскомнадзор оценит зависимость сервисов России от зарубежных серверов
В Роскомнадзоре проведут исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры, пишет ТАСС со ссылкой на службу.
Исследование проведет подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Как пояснили в службе, исследования необходимы «для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».
В 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который наложил запрет на использование с 1 января 2025 г. на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) программного обеспечения и «железа» из недружественных стран.
В январе 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные «Серчинформа» писали, что 69% российских компаний в 2023 г. использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты, а 40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования.
Как отмечали в компании «К2 кибербезопасность», больше половины (59%) средних и крупных компаний с КИИ не успеют полностью перейти на отечественные решения по кибербезопасности, писали «Ведомости».