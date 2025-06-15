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Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для снятия ограничений с Instagram

Ведомости

Оснований для снятия ограничений с платформы Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Это заявление последовало после появления информации в СМИ о том, что у некоторых пользователей в России без использования VPN стали доступны такие платформы, как YouTube и Instagram.

«Оснований для снятия ограничений нет», – сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах. Документ затронул Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta).

Блокировка этих социальных сетей была инициирована в марте 2022 г. по решению Генпрокуратуры России. В тот же период Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах направлен на то, чтобы пресечь обогащение владельцев таких площадок, которые, по его словам, осуществляют «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении России и ее граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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