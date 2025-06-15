Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для снятия ограничений с Instagram
Оснований для снятия ограничений с платформы Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Это заявление последовало после появления информации в СМИ о том, что у некоторых пользователей в России без использования VPN стали доступны такие платформы, как YouTube и Instagram.
7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах. Документ затронул Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta).
Блокировка этих социальных сетей была инициирована в марте 2022 г. по решению Генпрокуратуры России. В тот же период Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах направлен на то, чтобы пресечь обогащение владельцев таких площадок, которые, по его словам, осуществляют «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении России и ее граждан.