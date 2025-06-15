Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для снятия ограничений с Instagram

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах направлен на то, чтобы пресечь обогащение владельцев таких площадок, которые, по его словам, осуществляют «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении России и ее граждан.