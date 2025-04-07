Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсахОн затронет в том числе Instagram и Facebook
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Он предполагает внесение соответствующих изменений в законы о рекламе и противодействии экстремистской деятельности. Запрет вступит в силу 1 сентября 2025 г.
25 марта депутаты Госдумы приняли документ во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил закон 2 апреля. Он затронет в том числе Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В марте 2022 г. обе соцсети были заблокированы в России по решению Генпрокуратуры. Тогда же Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что инициатива о запрете рекламы на нежелательных ресурсах направлена на пресечение обогащения владельцев таких площадок, осуществляющих «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» по отношению к России и гражданам страны.