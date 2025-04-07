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Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Он затронет в том числе Instagram и Facebook
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Он предполагает внесение соответствующих изменений в законы о рекламе и противодействии экстремистской деятельности. Запрет вступит в силу 1 сентября 2025 г.

25 марта депутаты Госдумы приняли документ во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил закон 2 апреля. Он затронет в том числе Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В марте 2022 г. обе соцсети были заблокированы в России по решению Генпрокуратуры. Тогда же Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что инициатива о запрете рекламы на нежелательных ресурсах направлена на пресечение обогащения владельцев таких площадок, осуществляющих «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» по отношению к России и гражданам страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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