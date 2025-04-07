Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

25 марта депутаты Госдумы приняли документ во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил закон 2 апреля. Он затронет в том числе Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В марте 2022 г. обе соцсети были заблокированы в России по решению Генпрокуратуры. Тогда же Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией.