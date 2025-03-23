Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на площадках иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Кроме того, мера затронет общественные или религиозные объединения или «иные организации», которые по решению суда были ликвидированы или запрещены. Запрет рекламы распространяется также для ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством, добавил спикер Госдумы.