Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на нежелательных ресурсахИнициатива направлена на пресечение обогащения владельцев таких площадок
Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят законопроект, которым вводится запрет на распространение рекламы на ресурсах, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Инициатива направлена на пресечение обогащения владельцев таких площадок, которые «осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия» по отношению к России и ее гражданам, отметил Володин.
Законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на площадках иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Кроме того, мера затронет общественные или религиозные объединения или «иные организации», которые по решению суда были ликвидированы или запрещены. Запрет рекламы распространяется также для ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством, добавил спикер Госдумы.
Володин в публикации напомнил о введении запрета на размещение рекламы на платформах иноагентов. В марте Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вводящий полный запрет для иностранных агентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности. По задумке депутатов иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России.
1 марта вступил в силу закон о спецсчетах для иностранных агентов. Документом предусматривается зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после снятия этого статуса.