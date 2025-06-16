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В WhatsApp появятся реклама и монетизация каналов

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) впервые внедряет рекламу и инструменты монетизации каналов. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков приложения.

Обновления коснутся вкладки «Актуальное», где находятся разделы «Статус» и «Каналы». Эти изменения не затронут личные чаты, и пользователи, использующие WhatsApp исключительно для общения с друзьями и близкими, не заметят никаких изменений.

Разработчики утверждают, что реклама поможет пользователям находить новые каналы на интересующие их темы. Администраторы каналов получат возможность повышать их видимость благодаря новым инструментам продвижения. Также через раздел «Статусы» пользователи смогут находить компании и начинать переписку о предлагаемых товарах и услугах.

Для таргетированного показа рекламы будут собираться данные о местоположении пользователя (страна и город), используемом языке, а также о каналах, на которые он подписан.

«Ваши личные сообщения, звонки и группы, в которых вы состоите, не будут использоваться для показа вам рекламы», – поясняется в сообщении.

3 июня стало известно о новых функциях Telegram. Среди них – возможность отправлять сообщения каналам, обрезка голосовых сообщений, отправка фотографий в улучшенном качестве, а также расширение количества вариантов ответов в опросах до 12. Пользователи также получили возможность сохранять опросы в разделе «Избранное».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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