В Госдуме допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмессенджера
С введением национального многофункционального сервиса в России к мессенджеру Telegram могут применяться более строгие санкции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на Международном Невском форуме.
«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», – приводит его заявление «РИА Новости».
По словам депутата, наказание для безальтернативных площадок, таких как WhatsApp и Telegram, доставило бы определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей. Боярский добавил, что это не значит, что с созданием национального сервиса указанные мессенджеры нужно «срочно запретить» в России.
24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса. Он будет представлять собой приложение, которое объединит функции мессенджера и государственных сервисов. Посредством платформы граждане смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID без предъявления бумажных документов. В ресурс также войдут образовательные сервисы.
30 мая Боярский сообщил о планах по созданию в России многофункционального цифрового сервиса. По его мнению, такой мессенджер станет безопасной платформой для общения и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг.