Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

В Госдуме допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмессенджера

Ведомости

С введением национального многофункционального сервиса в России к мессенджеру Telegram могут применяться более строгие санкции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на Международном Невском форуме.

«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», – приводит его заявление «РИА Новости».

По словам депутата, наказание для безальтернативных площадок, таких как WhatsApp и Telegram, доставило бы определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей. Боярский добавил, что это не значит, что с созданием национального сервиса указанные мессенджеры нужно «срочно запретить» в России.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса. Он будет представлять собой приложение, которое объединит функции мессенджера и государственных сервисов. Посредством платформы граждане смогут удостоверять личность при помощи цифрового ID без предъявления бумажных документов. В ресурс также войдут образовательные сервисы.

30 мая Боярский сообщил о планах по созданию в России многофункционального цифрового сервиса. По его мнению, такой мессенджер станет безопасной платформой для общения и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных