В Госдуме допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмессенджера

По словам депутата, наказание для безальтернативных площадок, таких как WhatsApp и Telegram, доставило бы определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей. Боярский добавил, что это не значит, что с созданием национального сервиса указанные мессенджеры нужно «срочно запретить» в России.