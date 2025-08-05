Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне

31 июля Баканов провел переговоры с Даффи. Это была первая за последние семь лет очная встреча руководителей «Роскосмоса» и NASA. Стороны обсудили текущие и перспективные направления взаимодействия, включая дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, возможные проекты по освоению дальнего космоса и др.