Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне
Министр транспорта США, временно исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи собирается объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы.
По данным издания, Вашингтон опасается, что страна, которая первой построит АЭС на Луне, может установить там «запретную зону». Это сильно ограничит возможности США. Неназванный представитель NASA назвал это победой во второй космической гонке.
Американское космическое агентство начнет искать подрядчика для создания ядерного реактора мощностью 100 кВт к 2030 г. и намерено заменить Международную космическую станцию (МКС) коммерческими станциями к тому же году.
12 июня генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал среди задач, поставленных перед госкорпорацией, развертывание первой ядерной электростанции на Луне, которая станет фундаментом для будущих лунных баз. Он подчеркнул, что предстоит реализовать проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения.
31 июля Баканов провел переговоры с Даффи. Это была первая за последние семь лет очная встреча руководителей «Роскосмоса» и NASA. Стороны обсудили текущие и перспективные направления взаимодействия, включая дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, возможные проекты по освоению дальнего космоса и др.