Сергей Кубасов стал замглавы издателя «Мира танков»

Прежде Кубасов занимал ключевые позиции в VK и AliExpress Russia, следует из сообщения. Также в компанию вернется Тимофей Савин, он займет позицию директора по развитию бизнеса. На должность директора по спецпроектам назначен Павел Иванов. До этого он занимался занимавшийся цифровыми продуктами в блокчейн-сети TON. Директором по информационным технологиям (CIO) стал Богдан Дочич.