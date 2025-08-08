Газета
Карьера

Сергей Кубасов стал замглавы издателя «Мира танков»

Студия «Леста» провела кадровые перестановки
Ведомости

Заместителем генерального директора игровой студии «Леста» – издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» – стал Сергей Кубасов. Об этом объявили в компании, передает издание Sostav.

Прежде Кубасов занимал ключевые позиции в VK и AliExpress Russia, следует из сообщения. Также в компанию вернется Тимофей Савин, он займет позицию директора по развитию бизнеса. На должность директора по спецпроектам назначен Павел Иванов. До этого он занимался занимавшийся цифровыми продуктами в блокчейн-сети TON. Директором по информационным технологиям (CIO) стал Богдан Дочич. 

Руководителем PR-направления стал Георгий Лобушкин. Он известен по работе в «Сбере», «Билайне», «Вконтакте», Mail.ru Group (ныне – VK). В мае 2024 г. совместно с партнерами Георгий запустил агентство стратегического консалтинга «К2».

31 июля студию «Леста» возглавил экс-гендиректор VK Борис Добродеев. Новый гендиректор рассказал, что «Леста» собирается выпускать обновления и готовится к запуску новых проектов. Он отмечал, что в приоритете компании – агрессивный наем и сохранение общественных инициатив.

В июне суд запретил деятельность и обратил в доход государства активы издателя компьютерной игры «Мир танков» – компании «Леста». Это произошло после иска Генпрокуратуры, где она попросила Таганский райсуд Москвы запретить деятельность владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. По версии прокуратуры, Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в РФ.

31 июля «Ведомости» писали, что Кунцевский райсуд Москвы зарегистрировал новое исковое заявление от Генпрокуратуры к Хатажаеву и Кислому.

