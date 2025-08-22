Минцифры сообщило о хакерской атаке на «Госуслуги»
Портал «Госуслуги» подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Об этом заявили в Минцифры РФ.
Хакерская атака продолжается с 12:00 мск. «Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются», – говорится в сообщении.
Министерство заверило, что данные пользователей находятся под защитой.
О сбоях заявили пользователи в сервисе DownDetector. Проблемы отмечали в Костромской, Московской, Вологодской областях, Камчатском крае и Санкт-Петербурге.
20 мая этого года в работе сайтов Федеральной налоговой службы (ФНС), сервиса для подписания юридических документов «Госключ» и системы «Честный знак» произошел масштабный сбой. В «Честном знаке» заявляли «Ведомостям», что сбоев не было и система маркировки работает стабильно.
До этого, 15 мая, российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жаловались на ограничения в работе сервисов «Госуслуги», «Кинопоиск», «В контакте», «Яндекс», Telegram и мобильных приложений банков ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. В РКН подтверждали кратковременный сбой в работе российских и зарубежных сервисов.