Минцифры сообщило о хакерской атаке на «Госуслуги»

20 мая этого года в работе сайтов Федеральной налоговой службы (ФНС), сервиса для подписания юридических документов «Госключ» и системы «Честный знак» произошел масштабный сбой. В «Честном знаке» заявляли «Ведомостям», что сбоев не было и система маркировки работает стабильно.