В работе российских сервисов произошел масштабный сбой

При этом в «Честном знаке» «Ведомостям» сообщили, что сбоев не было и система маркировки работает стабильно. Все участники оборота товаров могут проверить статус системы в режиме реального времени через онлайн-мониторинг. Актуальная информация о работе системы публикуется в открытом доступе на сайте Честныйзнак.рф в разделе «Пульс маркировки». Там можно самостоятельно отслеживать все показатели и убедиться в исправности системы.