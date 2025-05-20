В работе российских сервисов произошел масштабный сбой
В работе сайтов Федеральной налоговой службы (ФНС), сервиса для подписания юридических документов «Госключ» и системы «Честный знак» произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Больше всего жалоб направлено о работе «Госключа». По состоянию на 11:55 мск за сутки о неполадках в работе сервиса заявили более 7600 человек. Чаще всего пользователи жаловались на сбой мобильного приложения (52%), личного кабинета (20%) и сайта (18%).
Проблемы с доступом к «Честному знаку» за сутки наблюдались более чем у 1100 человек. На неполадки в работе ФНС в течение дня указали свыше 7000 пользователей.
При этом в «Честном знаке» «Ведомостям» сообщили, что сбоев не было и система маркировки работает стабильно. Все участники оборота товаров могут проверить статус системы в режиме реального времени через онлайн-мониторинг. Актуальная информация о работе системы публикуется в открытом доступе на сайте Честныйзнак.рф в разделе «Пульс маркировки». Там можно самостоятельно отслеживать все показатели и убедиться в исправности системы.
15 мая российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем. Тогда граждане жаловались на ограничения в работе сервисов «Госуслуги», «Кинопоиск», «В контакте», «Яндекс», Telegram и мобильных приложений банков ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтверждал кратковременный сбой в работе российских и зарубежных сервисов.