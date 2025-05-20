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В работе российских сервисов произошел масштабный сбой

Ведомости

В работе сайтов Федеральной налоговой службы (ФНС), сервиса для подписания юридических документов «Госключ» и системы «Честный знак» произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб направлено о работе «Госключа». По состоянию на 11:55 мск за сутки о неполадках в работе сервиса заявили более 7600 человек. Чаще всего пользователи жаловались на сбой мобильного приложения (52%), личного кабинета (20%) и сайта (18%).

Проблемы с доступом к «Честному знаку» за сутки наблюдались более чем у 1100 человек. На неполадки в работе ФНС в течение дня указали свыше 7000 пользователей.

При этом в «Честном знаке» «Ведомостям» сообщили, что сбоев не было и система маркировки работает стабильно. Все участники оборота товаров могут проверить статус системы в режиме реального времени через онлайн-мониторинг. Актуальная информация о работе системы публикуется в открытом доступе на сайте Честныйзнак.рф в разделе «Пульс маркировки». Там можно самостоятельно отслеживать все показатели и убедиться в исправности системы.

15 мая российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем. Тогда граждане жаловались на ограничения в работе сервисов «Госуслуги», «Кинопоиск», «В контакте», «Яндекс», Telegram и мобильных приложений банков ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтверждал кратковременный сбой в работе российских и зарубежных сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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