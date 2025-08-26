Суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млн рублей

В феврале Роскомнадзор сообщил, что в 2024 г. Google была оштрафована в России четыре раза. В общей сложности суды назначили штрафы на 15,1 млн руб. Санкции были наложены за отказ удалить с видеохостинга YouTube запрещенный на территории РФ контент. 18 февраля сумма требований российских телеканалов к корпорации превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов медиа на YouTube.