Суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млн рублей
Таганский районный суд привлек американскую корпорацию Google к административному штрафу в размере 7,2 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Статья предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории РФ без формы для обратной связи на своем сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица. Наказание для компаний предусматривает штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки.
18 августа столичный суд назначил Google штраф в размере 3,8 млн руб. за нарушение требований об ограничении доступа к запрещенной информации. Корпорация признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ – неудаление владельцем сайта или информационного ресурса запрещенных материалов.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), долг корпорации Google вырос в 2025 г. до 27,2 млрд руб. Еще в феврале задолженность была равна 21,5 млрд руб.
В феврале Роскомнадзор сообщил, что в 2024 г. Google была оштрафована в России четыре раза. В общей сложности суды назначили штрафы на 15,1 млн руб. Санкции были наложены за отказ удалить с видеохостинга YouTube запрещенный на территории РФ контент. 18 февраля сумма требований российских телеканалов к корпорации превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов медиа на YouTube.