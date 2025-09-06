Титов призвал разрешить в России платежные системы AliPay и WeChat Pay

«Но, для того чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России. Поэтому от лица комитета мы обращаемся к руководствам наших стран с просьбой наладить еще один обмен», – подчеркнул он.