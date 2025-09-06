Газета
Титов призвал разрешить в России платежные системы AliPay и WeChat Pay

Ведомости

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов призвал разрешить китайские платежные системы AliPay и WeChat Pay в России на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Титов указал, что решение о взаимной отмене въездных виз очень помогло в деле развития дружеских отношений между народами России и Китая.

«Но, для того чтобы эти поездки были по-настоящему удобными, надо облегчить платежи для российских туристов в Китае и китайских туристов в России. Поэтому от лица комитета мы обращаемся к руководствам наших стран с просьбой наладить еще один обмен», – подчеркнул он.

РСТ прогнозирует рост турпотока из Китая на 25% после введения безвиза

Общество

Титов попросил, чтобы китайские платежные системы могли функционировать в России, а в Китае принимались платежи по российской Системе быстрых платежей (СБП) и банковским картам «Мир». По его мнению, это создаст условия для роста турпотока в обе страны.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для российских граждан будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай на срок до 30 дней. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина ввести безвизовый режим на въезд в страну россиян.

В этот же день министр транспорта РФ Андрей Никитин не исключил, что частота авиарейсов между странами может быть увеличена после запуска безвизового режима. Он согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России (АТОР) о росте пассажиропотока в Китай на 30–40%.

