В Минцифры опровергли включение «Фонбет» в белые списки мобильного интернета

5 сентября Минцифры составило список наиболее востребованных и социально значимых сервисов и сайтов, которые будут работать в периоды ограничений мобильного интернета. В перечень вошли только российские сервисы. Среди них соцсети «В контакте» и «Oдноклассники», национальный мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», а также сервисы «Яндекса». Также в список вошли личные кабинеты большой четверки операторов связи («Билайн», «Мегафон», МТС, T2) и «Ростелекома», маркетплейсы Ozon и Wildberries, доска объявлений Avito и видеосервис Rutube. Кроме того, пользователи будут иметь доступ к «Госуслугам», сайтам правительства и администрации президента, федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и официальному сайту платежной системы «Мир».