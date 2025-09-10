В Минцифры опровергли включение «Фонбет» в белые списки мобильного интернета
В список сайтов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета, не будет включена страница букмекерской компании «Фонбет». Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.
Тем не менее, в ведомстве рассказали, что сейчас идет работа по подготовке расширения белого списка сайтов. В обновленный перечень войдут СМИ, банки и аптеки. В сообщении отмечается, что список формируется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.
«Комерсантъ» 9 сентября писал, что сайт «Фонбет» попал в реестр социально значимых сервисов, рекомендованных Минцифры на случай отключения мобильного интернета.
5 сентября Минцифры составило список наиболее востребованных и социально значимых сервисов и сайтов, которые будут работать в периоды ограничений мобильного интернета. В перечень вошли только российские сервисы. Среди них соцсети «В контакте» и «Oдноклассники», национальный мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», а также сервисы «Яндекса». Также в список вошли личные кабинеты большой четверки операторов связи («Билайн», «Мегафон», МТС, T2) и «Ростелекома», маркетплейсы Ozon и Wildberries, доска объявлений Avito и видеосервис Rutube. Кроме того, пользователи будут иметь доступ к «Госуслугам», сайтам правительства и администрации президента, федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и официальному сайту платежной системы «Мир».