Арам Габрелянов выкупил Telegram-канал Baza
По словам Габрелянова, канал не станет частью его News Media Holding. Однако два источника РБК заявили, что Baza все же может войти в состав холдинга и что документы по оформлению уже находятся в финальной стадии. В пресс-службе News Media Holding отказались от комментариев.
В холдинг Габрелянова уже входят проект Life и Telegram-каналы Mash и Shot.
Сделка о покупке канала прошла на фоне уголовного дела. 23 июля главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер канала Татьяна Лукьянова. 7 августа Мосгорсуд признал законным арест Трифонова. Он должен был находиться под стражей до 20 сентября. На заседании адвокат Трифонова Алексей Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий.
18 сентября суд перевел Лукьянову под домашний арест. Об изменении меры пресечения просило следствие. Позднее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство и о переводе Трифонова под домашний арест. Мера назначена до 20 октября.