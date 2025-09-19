Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Арам Габрелянов выкупил Telegram-канал Baza

Ведомости

Бизнесмен Арам Габрелянов выкупил 100%-ную долю в Telegram-канале Baza, сообщил он РБК. Сумма сделки не раскрывается.

По словам Габрелянова, канал не станет частью его News Media Holding. Однако два источника РБК заявили, что Baza все же может войти в состав холдинга и что документы по оформлению уже находятся в финальной стадии. В пресс-службе News Media Holding отказались от комментариев.

В холдинг Габрелянова уже входят проект Life и Telegram-каналы Mash и Shot.

Сделка о покупке канала прошла на фоне уголовного дела. 23 июля главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки, вину он не признал. Вместе с ним по делу проходит продюсер канала Татьяна Лукьянова. 7 августа Мосгорсуд признал законным арест Трифонова. Он должен был находиться под стражей до 20 сентября. На заседании адвокат Трифонова Алексей Михальчик просил изменить меру пресечения на более мягкую: залог в 3 млн руб., домашний арест или запрет определенных действий.

18 сентября суд перевел Лукьянову под домашний арест. Об изменении меры пресечения просило следствие. Позднее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство и о переводе Трифонова под домашний арест. Мера назначена до 20 октября.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте