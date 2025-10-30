Роскомнадзор не блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор не блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Республике Крым. Об этом «Ведомостям» сообщили в ведомстве.
30 октября оператор «Волна» сообщил, что в Крыму частично ограничена работа Telegram и WhatsApp. «Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», – сказали в компании.
В «Волне» уточнили, что мининформ Крыма рекомендует жителям установить мессенджер Max, где уже доступны каналы ведущих СМИ, госпаблики и официальные ресурсы, включая канал самого оператора.
Позже региональный оператор пояснил, что частичное ограничение работы мессенджеров не является их полной блокировкой.
22 октября Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram и WhatsApp на юге России. В службе пояснили, что решения приняты на основании материалов правоохранительных органов для противодействия преступной деятельности: мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую активность, при этом запросы регулятора, по данным РКН, игнорировались.