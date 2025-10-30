Роскомнадзор не блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp в Крыму

22 октября Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram и WhatsApp на юге России. В службе пояснили, что решения приняты на основании материалов правоохранительных органов для противодействия преступной деятельности: мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую активность, при этом запросы регулятора, по данным РКН, игнорировались.