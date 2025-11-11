Минфин бессрочно отложил отмену льготы по НДС на российское ПО
Инициатива об отмене льготы на уплату налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке российского программного обеспечения (ПО) отложена бессрочно. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова на CNews forum 2025.
«Наша задача же собрать дополнительные доходы. И конечно, мы пытаемся как Минфин – и на площадке правительства это активно обсуждаем – собрать доходы отовсюду, откуда можем, и конечно, любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно введенные много лет назад», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Окладникова указала, что НДС для отечественного ПО вызвал самый активный отклик. По ее словам, это удивительно, поскольку отрасль консолидировалась и активно развивается. Ведомству показали результаты компаний, которые будут в случае отмены льготы. Они заставили Минфин передумать и отказаться от идеи по ее отмене.
20 октября представители ИТ-ассоциаций призвали кабмин не отменять льготу по НДС при реализации прав на российское программное обеспечение. Письма были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
23 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о решении правительства сохранить налоговые льготы для разработчиков ПО из России. Соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению Налогового кодекса.
Сейчас ставка НДС для всех компаний составляет 20%, для ИТ-компаний с 2021 г. действует нулевая ставка. Ее ввели в рамках «ИТ-маневра», утвержденного кабмином летом 2020 г. 29 сентября Минфин предложил отказаться от льгот по нулевому НДС для отечественного ПО и увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15%. Участники рынка негативно отреагировали на инициативы.