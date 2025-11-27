Больше всего научных патентов в России имеет корпорация «Ростех»
Корпорация «Ростех» является крупнейшей в РФ по масштабам научной деятельности. Совокупный объем зарегистрированных патентов на изобретения и промышленные образцы компании на середину ноября 2025 г. превышал 28 300 единиц. Это следует из рейтинга самых наукоемких компаний, который составили «Ведомости».
«Ростех» сосредоточивает в себе 800 юрлиц, включая 200 научных организаций.
В числе крупнейших патентообладателей, входящих в «Ростех», холдинги Объединенная приборостроительная корпорация (4920 патентов), «Техмаш» под управлением «Технодинамики» (4030), Объединенная двигателестроительная корпорация (3180), «Радиоэлектронные технологии» (2850), «Швабе» (2500), Объединенная авиастроительная корпорация (1880) и «Уралвагонзавод» (1620).
В «Ростехе» действует система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, которая позволяет ежегодно патентовать более 1200 высокотехнологичных технических решений. Несмотря на санкции со стороны недружественных государств, количество патентов и свидетельств на товарные знаки, полученных за рубежом, продолжает расти и превысило 700 единиц.
С 2015 г. нематериальные активы в структуре «Ростеха» ежегодно увеличивались на 30%, и к началу 2025 г. их стоимость достигла 445 млрд руб.
Госкорпорация ежегодно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) около 7–8% от своей выручки. В 2024 г. выручка корпорации составила 3,6 трлн руб., а прогноз на 2025 г. превышает 4 трлн руб. По данным «Ведомостей», в 2024 г. «Ростех» вложил в НИОКР около 270 млрд руб. В частности, 17 млрд руб. было направлено на проекты с вузами и научно-исследовательскими институтами.
На конец 2024 г. в распоряжении организаций «Ростеха» находилось более 24 000 объектов интеллектуальной собственности, включая 16 900 объектов промышленной собственности (12 000 патентов РФ, 297 зарубежных патентов и 4600 ноу-хау), 5600 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных, а также 1600 товарных знаков. В 2024 г. было получено 819 патентов и оформлено 414 ноу-хау.
В рейтинг «Ведомостей» также вошли другие машиностроительные компании, акции которых, хотя и без контрольных пакетов, принадлежат «Ростеху». Среди них «Камаз» с 1640 патентами и концерн «Калашников» с 1290 патентами.
11 ноября наблюдательный совет «Ростеха» утвердил стратегию развития до 2036 г. Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко уточнил, что новый документ приведет к изменению почти всех бизнес-процессов «Ростеха» и обновлению его структуры. По его словам, базовый сценарий предполагает, что к 2030 г. выручка корпорации составит 6 трлн руб., а к 2036 г., по среднеоптимистичному сценарию, превысит 7 трлн руб. Не менее половины выручки должна обеспечить гражданская продукция. Компания приблизилась к этой цели в 2022 г., когда ее доля достигла 47%. В 2024 г. она снизилась до 31% «в силу известных событий».