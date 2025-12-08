В Max сообщили о штатной работе мессенджера

По данным сервиса Downdetector, 8 декабря на неполадки в работе Max за сутки пожаловались более 1650 человек. В частности, 30% пользователей заявили о проблемах при получении оповещений, о сбое сайта рассказали еще 23%, на сбой мобильного приложения обратили внимание 21%.