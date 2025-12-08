В Max сообщили о штатной работе мессенджера
Max работает в штатном режиме. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера.
По данным сервиса Downdetector, 8 декабря на неполадки в работе Max за сутки пожаловались более 1650 человек. В частности, 30% пользователей заявили о проблемах при получении оповещений, о сбое сайта рассказали еще 23%, на сбой мобильного приложения обратили внимание 21%.
Информация о сбоях поступает из Калмыкии, Новосибирской, Тюменской и Курской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.
5 декабря Минцифры расширило «белый список» сайтов, которые остаются доступными при ограничениях мобильной связи и интернета. Обновленный перечень дополнили онлайн-ресурсы Центробанка, операторов «Сбермобайл», «Т-мобайл» и «Эр-телеком», платформы «Россия – страна возможностей», федеральной системы «Молодежь России» и проекта «Твой ход», сервис недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.
Первый список министерство представило 5 сентября. В него вошли соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и личные кабинеты крупных операторов связи и «Ростелекома». Список дополнили 14 ноября. В него добавили сайты госорганов, «Почта России», навигатор «2ГИС», такси «Максим», Gismeteo, РЖД, «Туту.ру» и ряд СМИ.