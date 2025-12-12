В РФ возобновилось распространение ПО для кибершпионажа WhatsApp Gold

По словам и. о. директора по информационной безопасности UserGate Дмитрия Овчинникова, установка непроверенного ПО на устройство может привести к утечке конфиденциальной информации, включая учетные данные, а также к взлому учетной записи на портале «Госуслуги». WhatsApp Gold рекламируется как способ восстановить работу мессенджера, но Овчинников рекомендовал избегать его установки, поскольку это может быть связано с мошенничеством.