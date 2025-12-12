В РФ возобновилось распространение ПО для кибершпионажа WhatsApp Gold
На фоне введенных Роскомнадзором ограничений на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в России вновь начал распространятся софт для кибершпионажа – приложение с названием WhatsApp Gold. Об этом ТАСС рассказал специалист компании UserGate.
Он пояснил, что предложение установить WhatsApp Gold является известным вектором мошенничества. Сообщения о программном обеспечении (ПО) с таким названием встречались и до начала 2020 г., добавил специалист.
По словам и. о. директора по информационной безопасности UserGate Дмитрия Овчинникова, установка непроверенного ПО на устройство может привести к утечке конфиденциальной информации, включая учетные данные, а также к взлому учетной записи на портале «Госуслуги». WhatsApp Gold рекламируется как способ восстановить работу мессенджера, но Овчинников рекомендовал избегать его установки, поскольку это может быть связано с мошенничеством.
13 августа Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp из-за их использования в мошеннических схемах и терроризме, игнорирования требований по противодействию им.
29 ноября Роскомнадзор начал постепенную блокировку WhatsApp. В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным РКН, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.