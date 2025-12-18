Газета
Суд оштрафовал Telegram на 6 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 6 млн руб. за неисполнение предписания российских властей. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Мировой судья судебного участка N422 Таганского района признал Telegram виновным по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти).

Прошлый штраф был выписан мессенджеру в октябре. Тогда его оштрафовали вместе с Pinterest и Twitch, компаниям назначили взыскание в размере 7 млн руб. каждой.

В июле Telegram оштрафовали на 7 млн за неисполнение обязанностей владельцем соцсети. 20 мая компанию обязали выплатить 2,8 млн руб.

