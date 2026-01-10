Газета
Индонезия заблокировала Grok из-за риска непристойного контента

Власти Индонезии временно заблокировали чат-бот Grok американского бизнесмена Илона Маска в соцсети X из-за риска распространения порнографического контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Об этом говорится в заявлении министерства связи и цифровых технологий страны.

Министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид подчеркнула, что правительство рассматривает создание сексуальных дипфейков без согласия как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве.

В министерстве также сообщили, что представители соцсети X вызваны для обсуждения ситуации.

Это не первый громкий случай, связанный с Grok. 9 июля власти Польши призвали Евросоюз расследовать серию оскорбительных высказываний чат-бота в адрес польских политиков. Как писал Bloomberg, Grok отвечал на запросы пользователей нецензурными комментариями о личной жизни и внешности чиновников. 12 августа сообщалось, что нейросеть Grok была временно заблокирована в X после заявлений о геноциде в Газе.

Чат-бот Grok 3 компании xAI был представлен 17 февраля. А связанный с искусственным интеллектом стартап xAI был запущен в 2023 г.

