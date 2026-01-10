Индонезия заблокировала Grok из-за риска непристойного контента

Это не первый громкий случай, связанный с Grok. 9 июля власти Польши призвали Евросоюз расследовать серию оскорбительных высказываний чат-бота в адрес польских политиков. Как писал Bloomberg, Grok отвечал на запросы пользователей нецензурными комментариями о личной жизни и внешности чиновников. 12 августа сообщалось, что нейросеть Grok была временно заблокирована в X после заявлений о геноциде в Газе.