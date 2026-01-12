Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Roblox

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки RobloxДоступ к платформе был ограничен 3 декабря
Платформа Roblox не будет разблокирована в РФ в ближайшее время, поскольку оснований для этого нет. Об этом «РИА Новости» сообщил Роскомнадзор.
Доступ к игре был ограничен 3 декабря. Тогда ведомство отмечало, что на платформе было выявлено множество деструктивного контента, а ее владельцы игнорируют требования российского законодательства.
Руководство Roblox обращалось в Роскомнадзор с заявлением о готовности выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Тогда в ведомстве отметили, что платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.
В регуляторе подчеркнули, что будут взаимодействовать с Roblox только при условии реальных действий по защите детей. Если платформа докажет такое стремление, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство.