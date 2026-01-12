Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Roblox

Доступ к платформе был ограничен 3 декабря
Ведомости

Платформа Roblox не будет разблокирована в РФ в ближайшее время, поскольку оснований для этого нет. Об этом «РИА Новости» сообщил Роскомнадзор.

Доступ к игре был ограничен 3 декабря. Тогда ведомство отмечало, что на платформе было выявлено множество деструктивного контента, а ее владельцы игнорируют требования российского законодательства.

Руководство Roblox обращалось в Роскомнадзор с заявлением о готовности выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Тогда в ведомстве отметили, что платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.

В регуляторе подчеркнули, что будут взаимодействовать с Roblox только при условии реальных действий по защите детей. Если платформа докажет такое стремление, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство.

Читайте также:Почему Роскомнадзор ограничил Roblox
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте