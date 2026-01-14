Администрация Трампа разрешила Nvidia экспорт суперчипов для ИИ в Китай
Администрация президента США Дональда Трампа разрешила компании Nvidia поставлять в КНР свои вторые по мощности чипы H200. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правила с условиями такого экспорта.
Перед отправкой микросхемы должна проверить независимая испытательная лаборатория для подтверждения их технических возможностей в области искусственного интеллекта. Reuters указывает, что КНР не может получить более 50% от общего объема чипов, продаваемых американским клиентам.
«Nvidia должна будет подтвердить наличие достаточного количества чипов H200 в США, в то время как китайские заказчики должны продемонстрировать “достаточные меры безопасности” и неиспользование чипов в военных целях», – говорится в материале.
Американская компания положительно оценила решение администрации Трампа. По заявлению Nvidia, оно «обеспечивает продуманный баланс, который очень полезен для Америки» и поможет компании конкурировать на мировом рынке чипов.
О том, что Трамп разрешит поставлять в КНР чипы H200, стало известно в декабре. Президент США сообщал, что поставки будут осуществляться проверенным клиентам при условии соблюдения требований нацбезопасности. В том числе, 25% от поставок будет выплачено США, что «поддержит рабочие места в Америке, укрепит производство в США и принесет пользу американским налогоплательщикам». Он передавал, что власти США работают над аналогичным подходом к другим крупным производителям чипов, включая AMD и Intel.
Чип H200 поступил в массовое производство в 2024 г. и является самым производительным решением для ИИ в рамках прошлого поколения архитектуры Hopper от Nvidia.
В сентябре 2025 г. The Wall Street Journal писала, что китайские власти призвали компании отказаться от чипов Nvidia RTX Pro 6000D, предназначенного для применения искусственного интеллекта в промышленности. Газета отмечала, что Китай показывает свое нежелание довольствоваться менее продвинутыми ИИ-чипами, которые США разрешают продавать на китайском рынке.