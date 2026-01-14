Администрация Трампа разрешила Nvidia экспорт суперчипов для ИИ в Китай

О том, что Трамп разрешит поставлять в КНР чипы H200, стало известно в декабре. Президент США сообщал, что поставки будут осуществляться проверенным клиентам при условии соблюдения требований нацбезопасности. В том числе, 25% от поставок будет выплачено США, что «поддержит рабочие места в Америке, укрепит производство в США и принесет пользу американским налогоплательщикам». Он передавал, что власти США работают над аналогичным подходом к другим крупным производителям чипов, включая AMD и Intel.