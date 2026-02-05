Пентагон попросили проверить SpaceX на предмет скрытых инвестиций из Китая

В письме содержится просьба к Пентагону раскрыть данные о степени китайского участия в капитале компании, оценить, подпадает ли SpaceX под требования закона о раскрытии иностранных инвестиций, и определить, должны ли такие вложения рассматриваться комитетом по иностранным инвестициям в США. Ответ законодатели попросили предоставить до 20 февраля.