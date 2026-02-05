Пентагон попросили проверить SpaceX на предмет скрытых инвестиций из Китая
Сенаторы-демократы призвали Пентагон немедленно проверить SpaceX на фоне информации о том, что китайские инвесторы могли тайно приобрести доли в компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо законодателей.
Сенаторы Элизабет Уоррен и Энди Ким направили обращение министру обороны США Питу Хегсету. В письме они выразили обеспокоенность тем, что возможные инвестиции из Китая в SpaceX могут представлять «угрозу национальной безопасности, потенциально ставя под удар ключевые объекты военной, разведывательной и гражданской инфраструктуры».
Законодатели сослались на сообщения СМИ. Согласно этим данным, инвесторы, связанные с Китаем, могли направлять средства через компании на Каймановых островах, чтобы скрыть покупку акций SpaceX.
Reuters отмечает, что SpaceX, основанная Илоном Маском, играет важную роль в инфраструктуре национальной безопасности США. Компания запускает военные и разведывательные спутники и управляет сетью связи Starlink, которая используется Пентагоном.
В письме содержится просьба к Пентагону раскрыть данные о степени китайского участия в капитале компании, оценить, подпадает ли SpaceX под требования закона о раскрытии иностранных инвестиций, и определить, должны ли такие вложения рассматриваться комитетом по иностранным инвестициям в США. Ответ законодатели попросили предоставить до 20 февраля.
3 февраля SpaceX объявила о покупке стартапа xAI, работающего в сфере искусственного интеллекта. Официально сделку объяснили планами совместной работы над запуском в космос центров обработки данных. Журнал The Economist 4 февраля писал, что объединение компаний Маска выглядит сомнительным с точки зрения бизнеса и может означать использование ресурсов SpaceX для субсидирования xAI, а также несет дополнительные риски.