Google запустила нейросеть Nano Banana 2

«Ведомости» писали в январе, что российские компании все чаще стали нанимать специалистов по искусственному интеллекту (ИИ). По данным hh.ru, количество таких специалистов в 2025 г. по сравнению с 2024 г. увеличилось в среднем в два раза. Компании, например, искали ML- и AI-инженеров, а также нейрокреаторов и ИИ-фасилитаторов.