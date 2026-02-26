Газета
Главная / Технологии /

Google запустила нейросеть Nano Banana 2

Ведомости

Американская компания Google представила нейросеть Nano Banana 2, охарактеризовав ее как «новейшую, передовую модель обработки изображений».

Пользователи получат полный доступ к функциям, прежде доступным в Nano Banana Pro. Речь идет, в частности, об использовании базы знаний нейросети Gemini и данных из веб-поиска. Также Nano Banana 2 позволит создавать «точный и разборчивый текст для маркетинговых макетов или поздравительных открыток».

Новая Nano Banana также будет сохранять единообразие в изображении при создании до 14 объектов в рамках одного рабочего процесса. Это позволит, например, создавать раскадровки и сюжеты, не изменяя внешний вид исходных данных. Нейросеть позволит генерировать изображения разрешением до 4K.

ChatGPT – врач без ответственности: новости, которые вы могли пропустить

Политика / Международные новости

Nano Banana 2 будет внедрена во все сервисы Google, добавили в компании.

«Ведомости» писали в январе, что российские компании все чаще стали нанимать специалистов по искусственному интеллекту (ИИ).  По данным hh.ru, количество таких специалистов в 2025 г. по сравнению с 2024 г. увеличилось в среднем в два раза. Компании, например, искали ML- и AI-инженеров, а также нейрокреаторов и ИИ-фасилитаторов.

При этом в hh.ru отметили, что многие профессии, связанные с ИИ, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты.

