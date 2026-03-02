РКН опроверг блокировку прямого подключения к иностранным VPN-серверам

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин 26 февраля сообщал, что запреты и штрафы за использование VPN не обсуждаются и не планируются. 26 февраля Роскомнадзор сообщил, что россияне стали получать письма на электронную почту якобы от территориальных управлений ведомства, согласно которым в стране запрещается использование VPN-сервисов на рабочих местах. «Это не первый случай: электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН, – излюбленный прием и мошенников, и фейкометов», – прокомментировал Горелкин эту новость.