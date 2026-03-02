Газета
Технологии

РКН опроверг блокировку прямого подключения к иностранным VPN-серверам

Ведомости

Сообщения о блокировке прямого доступа к зарубежным VPN-серверам не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил Роскомнадзор.

Некоторые СМИ 2 марта сообщали, что Роскомнадзор приступил к масштабной блокировке VPN-сервисов в России. В сообщениях утверждалось, что ведомство блокирует сегменты сети: специальные алгоритмы с использованием нейросетей сканируют интернет в поисках VPN-протоколов и ограничивают доступ пользователей.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин 26 февраля сообщал, что запреты и штрафы за использование VPN не обсуждаются и не планируются. 26 февраля Роскомнадзор сообщил, что россияне стали получать письма на электронную почту якобы от территориальных управлений ведомства, согласно которым в стране запрещается использование VPN-сервисов на рабочих местах. «Это не первый случай: электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН, – излюбленный прием и мошенников, и фейкометов», – прокомментировал Горелкин эту новость.

26 февраля также стало известно, что Роскомнадзор уже ограничил доступ к 469 VPN-сервисам на территории Российской Федерации. Блокировка, по данным надзорного органа, осуществляется в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.

