Более полумиллиона россиян закрыли больничный через Мax
Свыше 500 000 граждан России закрыли больничный лист через Max без посещения медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба национального мессенджера.
Закрыть больничный можно в ходе онлайн-консультации с врачом в Max. Пользователь получит уведомление о готовности документа в чат-боте «Госуслуги» в национальном мессенджере.
Найти сервис медицинских услуг в Max можно через поиск – официальные чат-боты отмечены галочкой верификации. Для первого использования необходимо дать согласие на обработку персональных данных и авторизоваться через портал «Госуслуги».
Ранее при поддержке Министерства здравоохранения РФ в 86 регионах России были запущены сервисы записи на прием к врачу в Max. В феврале более 4 млн россиян воспользовались мессенджером для записи на консультацию, переноса даты приема или отмены визита.
Активнее всего сервис использовали жители Московской области («Цифровой помощник Денис»), Санкт-Петербурга («Служба 122 СПб»), Татарстана («Госуслуги Республики Татарстан»).
Замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков говорил, что Max становится частью цифровой трансформации медицины, повышая доступность медпомощи и улучшая взаимодействие пациентов с системой здравоохранения.