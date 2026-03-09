ИИ выявил будущих жертв домашнего насилия по их медкартам с точностью почти 90%
Исследователи американской медицинской системы Mass General Brigham разработали механизмы с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для анализа риска домашнего насилия по отношению к пациентам. Расчет происходит по данным электронных медицинских карт.
Алгоритмы ИИ позволяют оценить, насколько вероятно насилие со стороны партнера еще за несколько лет до обращения человека за помощью. Специалисты обучали модель на основе медкарт 673 женщин, которые обращались в центр помощи жертвам домашнего насилия в период с 2017 до 2022 гг.
Кроме того, при создании алгоритма использовались данные 4169 сопоставимых по демографии пациентов из контрольной группы. Ученые разработали три модели: одна занималась анализом диагнозов, рецептов лекарств, вторая – врачебные записи и отчеты, а третья объединяла результаты предыдущих двух расчетов.
Точность объединенной модели Holistic AI in Medicine (HAIM) составила примерно 88%. Система в среднем предсказывает случаи насилия за 3,7 года до того, как пациенты обращаются за помощью. Это выяснилось при проверке механизма на архивных записях.
