ИИ выявил будущих жертв домашнего насилия по их медкартам с точностью почти 90%

12 марта «Ведомости» писали о результатах исследования отношения врачей к цифровым технологиям в медицине, опубликованном в международном научном журнале Journal of Participatory Medicine. Оно показало, что четверть российских врачей (25%) считают, что цифровую трансформацию здравоохранения тормозит боязнь медработников принять ошибочное решение при использовании технологий. Столько же специалистов (25%) указывают на отсутствие необходимой технической базы, а 24% из них сомневаются в стабильной работе цифровых решений.