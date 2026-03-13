В России вырос спрос на бюджетные гаджеты
Российские покупатели все чаще предпочитают функциональные и долговечные решения вместо дорогостоящих флагманских устройств. Средний чек в 2025 г. составил 55 900 руб., что на 21% ниже показателей 2024 г., сообщили «Ведомостям» в CDEK.Shopping.
Снижение средней цены на компьютеры и комплектующие за год было незначительным – всего 3%. Показатель равен 53 400 руб. Средний чек на наушники стал ниже на 9% – 19 600 руб., а на умные часы – на 7% до 51 500 руб. В компании предположили, что такая динамика связана с расширением ассортимента в среднем и бюджетном сегментах.
Самым популярным брендом у россиян остается Apple. Однако его доля на рынке стала меньше – 32,2% заказов в 2025 г. против 45,2% в прошлом. В пятерку лидеров вошли Xiaomi с 4,9% заказов, Asus с 4,8%, Sony с 2,9% и Samsung с 2,6%.
«Рынок становится прагматичнее, но в отдельных нишах сохраняется спрос на премиальные продукты с понятной ценностью», – подытожила руководитель внешних коммуникаций сервиса CDEK.Shopping Екатерина Зубенина.
Предоставленные «Ведомостям» аналитиками производителя электроники Fplus и «М.видео» данные говорят, что рынок смартфонов в 2025 г. сократился, по разным оценкам, на 19–25% в годовом выражении. За год в России было продано 24,2 млн устройств на общую сумму 588 млрд руб., в то время как за 2024 г. – 29,8 млн устройств на 720 млрд руб.