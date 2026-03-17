Роскомнадзор заявил о неисполнении законодательства со стороны Telegram

Заявление надзорного ведомства появилось на фоне рекордной блокировки чатов администрацией Telegram. По данным «РИА Новости», за сутки мессенджер заблокировал 114 348 групп и каналов, что стало максимальным суточным показателем с 10 марта. За первые 18 дней марта Telegram ограничил доступ к 1,5 млн сообществам, из них 9439 групп и каналов платформа отнесла к «связанным с терроризмом».