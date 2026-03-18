Telegram заблокировал за сутки 100 000 каналов
Мессенджер Telegram заблокировал за вторник 114 348 групп и каналов. Это максимальный суточный показатель с 10 марта, когда ограничения затронули 102 612 сообществ, следует из статистики платформы, которую приводит агентство «РИА Новости».
За первые 18 дней марта Telegram ограничил доступ к 1 547 231 сообществу. Из них 9439 групп и каналов платформа отнесла к «связанным с терроризмом». С начала 2026 г. общее число заблокированных сообществ достигло 10 186 435, включая 41 619 каналов террористической направленности.
В Telegram система модерации с 2015 г. строится на жалобах пользователей и проактивном мониторинге на базе машинного обучения. С начала 2024 г. к этим инструментам добавили модерацию с использованием искусственного интеллекта.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что продолжит последовательные ограничения Telegram, чтобы добиться исполнения российского законодательства. Поводом стали нарушения в сфере противодействия терроризму и защиты персональных данных. После этого работа мессенджера была замедлена.
По данным главы Минцифры Максута Шадаева, Telegram проигнорировал около 150 000 запросов на удаление запрещенной информации. Ведомство также заявляло о доступе иностранных спецслужб к перепискам пользователей.
26 февраля РБК сообщил со ссылкой на источники, что власти рассматривают блокировку мессенджера в первых числах апреля. В Роскомнадзоре тогда заявили, что им нечего добавить к ранее опубликованной информации. 12 марта пресс-секретарь президента Песков заявил, что Telegram должен соблюдать российское законодательство и поддерживать гибкий диалог с властями, чтобы избежать блокировки.