Москвичам начали рассылать смс о возможных ограничениях мобильного интернета
Жители Москвы начали получать смс-сообщения о возможных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. В этом убедился корреспондент «Ведомостей», которому пришло такое сообщение.
В рассылке говорится, что в отдельных районах могут вводиться временные ограничения связи. «В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», – говорится в сообщении.
При этом пользователей заверяют, что ключевые сервисы продолжат работать. «Понимаем возникающие неудобства и необходимость быть на связи, поэтому важные сервисы работают, даже если интернет ограничен. Среди них: такси, доставка, соцсети и другие», – уточняется в уведомлении.
16 марта «Ведомости» со ссылкой на данные DownDetector сообщили, что с начала марта (с 1 по 12 число) в России было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета. В лидерах по общему количеству жалоб оказались: Москва (26 400 жалоб), Московская область (14 500) и Санкт-Петербург (14 500).
В частности, 12 марта москвичи в течение суток только на сервис DownDetector направили 2736 жалоб, увеличив их интенсивность на 30% по сравнению со средними за март показателями. Большая часть пользователей (73%) отправляли обращения в связи с «общим сбоем», 13% жалуются на неполадки в мобильных приложениях, и каждый десятый (10%) на проблемы с сервисами и сайтами.