Маск запустит производство собственных чипов для Tesla, SpaceX и xAI
Американский предприниматель Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab по производству полупроводников в Остине (штат Техас), который станет совместным предприятием Tesla и SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg.
Предприятие, получившее название «фабрика передовых технологий», будет оснащено всем необходимым оборудованием для выпуска и тестирования чипов любого типа – для робототехники, искусственного интеллекта и космических дата-центров. Решение принято на фоне нехватки микросхем в индустрии искусственного интеллекта и робототехники: по словам Маска, полупроводниковая отрасль развивается слишком медленно, чтобы удовлетворить растущие потребности его компаний.
«Эти темпы значительно ниже желаемых, – сказал Маск. – Мы либо построим Terafab, либо останемся без чипов, а чипы нам нужны, поэтому мы строим Terafab».
Как пишет издание, планируется выпуск двух типов чипов. Первый будет оптимизирован для периферийных вычислений и предназначен для автомобилей Tesla, роботакси и гуманоидных роботов Optimus. Второй станет высокопроизводительным решением для космического применения, которое будут использовать SpaceX и компания xAI (ныне функционирующая как дочерняя структура). Ранее Маск сообщал, что на предприятии будут выпускаться 2-нанометровые чипы, а в ходе презентации он также представил визуализацию будущего «мини-спутника» для дата-центров искусственного интеллекта мощностью 100 киловатт.
Проект Terafab, по замыслу основателя, должен обеспечить вычислительную мощность в один тераватт в год и в перспективе укрепить статус Техаса как центра полупроводникового производства. Заявление было сделано в присутствии губернатора штата Грега Эбботта. Несмотря на отсутствие у Маска опыта в полупроводниковой сфере и его репутацию завышенных обещаний по срокам, строительство фабрики подчеркивает стремление бизнесмена снизить зависимость от внешних поставщиков, включая TSMC и Micron.
Создание фабрики происходит на фоне углубления интеграции активов Маска: Tesla инвестировала $2 млрд в xAI, интегрировала чат-бота Grok в свои автомобили и продает дочерней компании свои аккумуляторные системы Megapack. Кроме того, запуск производства чипов напрямую связан с планами SpaceX по проведению рекордного IPO, в ходе которого компания может привлечь до $50 млрд, а ее оценка превысить $1,75 трлн.