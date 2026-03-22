Маск запустит производство собственных чипов для Tesla, SpaceX и xAI

Как пишет издание, планируется выпуск двух типов чипов. Первый будет оптимизирован для периферийных вычислений и предназначен для автомобилей Tesla, роботакси и гуманоидных роботов Optimus. Второй станет высокопроизводительным решением для космического применения, которое будут использовать SpaceX и компания xAI (ныне функционирующая как дочерняя структура). Ранее Маск сообщал, что на предприятии будут выпускаться 2-нанометровые чипы, а в ходе презентации он также представил визуализацию будущего «мини-спутника» для дата-центров искусственного интеллекта мощностью 100 киловатт.