В Японии возобновила работу крупнейшая в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»
Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) заявила, что возобновила выработку электроэнергии на атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата в центральной части Японии, сообщает японская государственная телерадиокомпания NHK.
Возобновление работы включает в себя передачу электроэнергии после временной приостановки, вызванной неисправностью системы сигнализации. Реактор № 6 на АЭС был повторно запущен в январе и работал в тестовом режиме, когда 12 марта сработала сигнализация. Через два дня компания приостановила выработку электроэнергии на реакторе.
В TEPCO заявили, что причиной срабатывания сигнализации стало повреждение компонента системы оповещения. После тщательного изучения детали была обнаружена трещина, возникшая из-за усталости металла. В TEPCO предполагают, что причиной усталости металла стала вибрация генератора.
Компания добавила, что реактор № 6 продолжит работу, а коммерческая эксплуатация начнется в апреле или позже.
Реактор на АЭС «Касивадзаки-Карива» – первый реактор компании TEPCO, который был перезапущен после тройной аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г.