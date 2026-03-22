Технологии

В Японии возобновила работу крупнейшая в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) заявила, что возобновила выработку электроэнергии на атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата в центральной части Японии, сообщает японская государственная телерадиокомпания NHK.

Возобновление работы включает в себя передачу электроэнергии после временной приостановки, вызванной неисправностью системы сигнализации. Реактор № 6 на АЭС был повторно запущен в январе и работал в тестовом режиме, когда 12 марта сработала сигнализация. Через два дня компания приостановила выработку электроэнергии на реакторе.

В TEPCO заявили, что причиной срабатывания сигнализации стало повреждение компонента системы оповещения. После тщательного изучения детали была обнаружена трещина, возникшая из-за усталости металла. В TEPCO предполагают, что причиной усталости металла стала вибрация генератора.

Компания добавила, что реактор № 6 продолжит работу, а коммерческая эксплуатация начнется в апреле или позже.

Реактор на АЭС «Касивадзаки-Карива» – первый реактор компании TEPCO, который был перезапущен после тройной аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г.

