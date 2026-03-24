Мобильный интернет в центре Москвы заработал без ограничений
Мобильный интернет в центре Москвы снова работает без ограничений. Об этом пишут «РИА Новости».
Как отмечается, теперь к сети можно подключаться около станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь Революции» и «Киевская».
18 марта «Ведомости» писали, что жители Москвы начали получать смс-сообщения о возможных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. В рассылке говорилось, что в отдельных районах могут вводиться временные ограничения связи.
23 марта издание сообщало, что за первые две недели действия ограничений мобильного интернета в центре Москвы (со 2 по 15 марта 2026 г.) число подключений к публичным сетям WiFi увеличилось вчетверо почти до 23 млн уникальных сессий, а трафик вырос до 54 700 Гб – в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда ограничения не действовали.