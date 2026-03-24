Технологии

В России разработали спутниковую антенну для интернета на борту самолетов

Ведомости

Московский НИИ радиосвязи (МНИИРС) разработал и испытал антенну «Эфир-600» для обеспечения спутниковой связи и интернета в самолетах. Об этом сообщили «Ведомостям» в институте.

Антенна предназначена для работы с геостационарными спутниками в Ku-диапазоне и способна наводиться на спутник, удерживать канал связи и передавать данные в реальном времени независимо от скорости и высоты полета. По данным специалистов, это позволит заместить зарубежные аналоги.

«Эфир-600» может устанавливаться на пассажирские самолеты российского и иностранного производства. Помимо доступа в интернет для пассажиров система обеспечивает экипаж каналами голосовой связи и обмена данными с землей через системы ACARS и CPDLC, в том числе на маршрутах с ограничениями по другим видам связи.

МНИИРС завершил ключевой этап испытаний: антенна успешно подключилась к спутнику «Экспресс-АМ7» компании ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) на полигоне института. В ходе тестов проверялись устойчивость сигнала, его удержание при различных режимах полета, а также работа в условиях перепадов температур.

По словам замгендиректора МНИИРСа Сергея Грачева, все компоненты системы и программное обеспечение разработаны в России, что позволит снизить санкционные и валютные риски, а также повысить уровень кибербезопасности.

В дальнейшем «Эфир-600» может применяться не только в авиации, но и на морском транспорте, включая ледокольный флот, а также на железной дороге.

13 декабря руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщал о проработке с производителями оснащения российских самолетов специальными терминалами, которые позволят предоставлять пассажирам услуги интернета на борту.

