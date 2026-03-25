«Билайн» опроверг информацию о блокировке интернета из-за Telegram
Сведения о том, что абонентам «Билайна» блокируется доступ к сети при включенном мессенджере Telegram на любом из устройств, не соответствует действительности, сообщил «Ведомостям» представитель оператора.
«Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о «процессе блокировки мессенджера» не соответствует действительности», – отметили в «Билайне».
25 марта в социальных сетях распространился скриншот с диалогом якобы с техподдержкой «Билайна». Ответом оператора на проблему с интернетом было указание, что «сейчас происходит блокировка сервиса Telegram» и его необходимо закрыть на всех устройствах. «Оператор Ирина» на скрине утверждала, что после этого шага интернет будет работать лучше.