«Билайн» опроверг информацию о блокировке интернета из-за Telegram

25 марта в социальных сетях распространился скриншот с диалогом якобы с техподдержкой «Билайна». Ответом оператора на проблему с интернетом было указание, что «сейчас происходит блокировка сервиса Telegram» и его необходимо закрыть на всех устройствах. «Оператор Ирина» на скрине утверждала, что после этого шага интернет будет работать лучше.